Eventi sport 2023 in Emilia Romagna: ecco il calendario

Il Gp di Formula Uno a Imola nel 2022

Bologna, 13 febbraio 2023 - Sarà un 2023 ricchissimo di sport quello che si appresta a vivere l’Emilia-Romagna, nel segno di una sempre crescente attenzione e importanza della cosiddetta Sport Valley. Nella giornata di oggi, infatti, è stato presentato il calendario delle manifestazioni sportive dell’anno: al momento le ‘tappe’ confermate sono un centinaio, ma ci si appresta ad aggiornare continuamente il tabellone riassuntivo viste le crescenti novità che potrebbero emergere nei prossimi mesi.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, presente quest’oggi, ha così commentato la giornata: “Dopo la firma dell’accordo per la Grande Partenza del Tour de France nel 2024, oggi confermiamo e rilanciamo il nostro impegno per lo sport. I fatti ci stanno dando ragione e la reputazione dell’Emilia-Romagna come regione in grado di ospitare e organizzare importanti manifestazioni è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Consapevoli che lo sport è anche una grande opportunità di valorizzazione del territorio con importanti ricadute sul piano turistico ed economico. Ma non dimentichiamo il valore educativo e sociale dello sport e l’importanza generale che riveste per le nostre comunità. Per i nostri ragazzi in particolare che devono avere tutti la possibilità di praticare un’attività motoria. Lo spazio che in questo calendario abbiamo riservato allo sport paralimpico va in questa direzione, così come l’impegno che stiamo portando avanti per la riqualificazione della rete di impianti sportivi”.

Eventi sport Emilia Romagna 2023

I motori tra i protagonisti principali, visto che la F1 farà tappa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, la Superbike i primi di giugno sarà di scena al Misano mentre la Moto GP correrà a settembre, sempre al Circuito dedicato a Marco Simoncelli.

Non mancherà il tennis, con la Coppa Davis che dopo l’ottima risposta dello scorso anno sarà di nuovo protagonista a Bologna, dall’11 al 17 settembre, oltre al Giro d’Italia Maschile, sul territorio con due tappe, la prima tra Savignano sul Rubicone e la seconda con partenza a Scandiano. Dal ciclismo al volley: il 29 agosto all’Unipol Arena di Casalecchio si terrà la partita inaugurale degli Europei Maschili, con l’Italia tra le squadre protagoniste.

Tanta attenzione e spazio sarà inoltre dedicato allo sport femminile: il Lanfranchi di Parma, casa delle Zebre, sarà il teatro per il Sei Nazioni Femminile con tre partite della Nazionale Azzurra; la stessa Parma ospiterà, ad ottobre, un torneo femminile ATP 250 di tennis, mentre si sta lavorando per capire quale sarà la città che ospiterà il ritiro della squadra di calcio femminile del Bayern Monaco.

Per quel che riguarda lo sport paralimpico a Salsomaggiore Terme in provincia di Parma si terranno dal 10 al 16 aprile i Play the Games, un appuntamento con varie discipline paralimpiche, mentre a Modena in ottobre, si terranno i Campionati Italiani promossi dalla Federazione Italia sport paralimpici e sperimentali.

Manghi: “Accordi con Rugby e Carabinieri”

Il capo della segreteria politica della Presidenza della Regione e coordinatore delle politiche in materia di sport, Gianmaria Manghi, si è così espresso: “Questo cartellone conferma l’attenzione della Regione per tutte le discipline, più e meno diffuse, rafforza l’impegno per quelle paralimpiche e per lo sport femminile. Tra le novità di quest’anno l’accordo triennale con la Federazione Italiana Rugby e con il Gruppo sportivo dell’Arma dei Carabinieri. Due intese che ci permetteranno di rafforzare la nostra capacità di programmare eventi sul territorio”.

Tra le altre cose, l’Emilia-Romagna può ufficialmente dirsi, tra le altre cose, casa del ciclismo, visto che si terranno sul territorio regionale ben 12 appuntamenti; quattro, invece, le maratone emiliano-romagnole, dalla gara di Rimini del 26 marzo a quella di Reggio Emilia del 10 dicembre. Un 2023 denso di appuntamenti e ricco di iniziative, per celebrare sempre di più lo sport in Emilia-Romagna.