Semifinali di Champions League: con Pioli Ancelotti e Inzaghi c’è tanta Emilia Romagna

Bologna, 20 aprile 2023 – Tra le tante statistiche e curiosità delle semifinali di Champions League che si giocheranno a maggio, e vedranno scontrarsi Inter e Milan e, l’altra semifinale, Real Madrid e Manchester City, una in particolare riguarda l’ Emilia-Romagna: tutti e tre gli allenatori italiani arrivati a questo punto della competizione (Pioli, Inzaghi e Ancelotti), sono emiliani e nati ad un centinaio di km di distanza.

Simone Inzaghi, insieme con il fratello Filippo (‘Pippo’), è nato e cresciuto a Piacenza, Stefano Pioli è di Parma mentre Carlo Ancelotti, alla nona semifinale di Champions nella sua straordinaria carriera, è di Reggiolo, vicino Reggio Emilia.

Le carriere dei tre ‘mister’ italiani, non sono solo accomunate dall’essere nati in Emilia, ma anche dall'aver anche giocato e/o allenato almeno una squadra della propria regione di nascita: Ancelotti ha giocato per il Parma e ha allenato la Reggiana e lo stesso Parma; Pioli ha giocato per due anni nella squadra della sua città tra il 1982 e il 1984, e ha allenato, tra le tante, Bologna, Modena, Parma, Sassuolo e Piacenza; squadra invece in cui ha mosso i primi passi come giocatore, Simone Inzaghi.

A far notare questa curiosità, è il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini:”non so se sia mai successo nella storia della ‘coppa dalle grandi orecchie’ che ben tre semifinaliste su quattro fossero guidate da allenatori nati nella stessa regione”. Come osserva ancora Bonaccini, vien da chiedersi a questo punto, se anche il quarto tecnico semifinalista, Pep Guardiola (che ha giocato in Italia con le maglie di Brescia e Roma), abbia una qualche origine emiliano-romagnola.

Un risultato, quindi, sì storico per l’Italia ma anche e soprattutto per la Regione.