A Pergola mostra personale dello scultore Ferdinando Borgacci

Pergola (Pesaro), 4 dicembre 2024 – E’ stata allestita a Pergola e sarà visitabile fino al 29 dicembre, una mostra personale dello scultore Ferdinando Borgacci. Ad ospitare l’evento espositivo è l’ex chiesa di Santa Maria di Piazza, nel cuore della città. L’organizzazione della rassegna, che sarà aperta tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18, è stata curata dall’associazione Pergola Nostra in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune.

Ferdinando Borgacci è nato a Pergola il 29 marzo 1945. Ha frequenta con ottimi risultati l'unica scuola professionale della cittadina e dopo il diploma è emigrato in Brianza. Raggiunta a 60 anni la pensione, è ritornato nelle Marche e ha cominciato a dedicarsi con passione alla scultura. Raccoglie tronchi, radici, tavole di legno e pietre varie, poi, seguendo le sue sensazioni e l'ispirazione, crea le proprie opere. I soggetti sono i più vari: animali, corpi di donna, immagini religiose.

Queste ultime dettate dalla sua forte fede e cristiana devozione. Venuti a conoscenza della sua bravura, i parrocchiani della Pieve di San Vito (nel Comune di San Lorenzo in Campo) gli hanno chiesto di restaurare un crocifisso del '500 portato in processione nell'annuale festa di paese, che era tenuto insieme con lo spago. Con maestria Borgacci ha riportato il crocifisso all'antico splendore e, al momento di rimettere in croce il Cristo restaurato, provò una grande commozione.

Ha esposto le sue opere nell'ambito della mostra "Arte e Conoscenza", nella Sala Museale del Centro civico Baraccano di Bologna nel gennaio del 2005 e il successo di critica e di pubblico lo ha incoraggiato a continuare l’attività artistica e con essa quella espositiva, che lo ha portato a realizzare personali nel Museo Archeologico di Crevenna, al Chiostro di Sant’Eufemia a Como e alla prestigiosa Sala Salimbeni dell’Oratorio di San Giovanni Battista di Urbino.