A Fano torna a spopolare il beach volley. Fioccano tornei

Non c’è un attimo di tregua per gli appassionati di beach volley, uno sport che a Fano è ormai tornato in auge come lo era negli anni 90. Parte del merito va sicuramente attribuito a Sportland, Nuova Beachouse e Beach Volley Addiction che sono già ai nastri di partenza per la stagione estiva 2025, dove potranno contare sulla collaborazione di Csi (cui sono affiliate Sportland e Nuova BH) e Asi (Eps cui è affiliata BVA). Le tre realtà hanno in questi giorni reso noto il calendario dei tornei che da giugno a settembre animeranno i Bagni Cafè Arzilla di Fano.

Si inizia e si finisce con un 2x2 misto (7-8 giugno il debutto, 6-7 settembre il finale), nel mezzo un 2x2 maschile e femminile (5-6 luglio) e un doppio torneo notturno: dal 28 luglio al 2 agosto un maschile e dal 4 all’8 agosto un femminile. Nel frattempo, domenica 8 dicembre, alla Nuova Beachouse di Gimarra è andato in scena l’ultimo torneo indoor 2024 con 24 coppie provenienti da Pesaro a San Benedetto del Tronto.

A vincere sono stati Federica Simoncelli-Giacomo Giovannini bravi a superare la resistenza di Valentina Bendelli e Alessandro Gregorini. Podio per due coach Bvf (l’associazione che da anni organizza nella struttura fanese corsi di beach volley): terzi Matteo Porfiri-Nicol Barattini, quarti Alessandro Morenzetti-Elisa Orazietti.

b.t.