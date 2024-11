Al Pincio prende forma il Natale. Spuntano igloo e pista di ghiaccio

Una grande pedana in legno è comparsa al Pincio, assieme a tre gazebi bianchi e a un gigantesco Igloo. E’ il basamento della pista di ghiaccio. Sta iniziando infatti a prendere forma il villaggio natalizio fanese che dal 30 novembre ospiterà Babbo Natale, la principale attrazione del Natale Più 2024. Al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale e della Pro Loco che organizza l’evento, infatti, quest’anno c’è la Casa di Babbo Natale che, ospitata sotto una grande cupola trasparente, realizzerà il sogno di tutti i bambini: incontrare Santa Claus. Qui, infatti, tutti i pomeriggi a partire dal giorno dell’inaugurazione e per un paio di ore al giorno, potranno scrivere le loro letterine e partecipare a divertenti laboratori creativi. Poi Santa li terrà sulle ginocchia per scattare insieme un selfie tutti i fine settimana fino al 25 dicembre.

Al Pincio è anche previsto lo spostamento dell’ormai tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, collocata all’ombra della statua di Augusto per liberare i parcheggi cittaadini. Le casette di legno del mercatino degli hobbisti invece occuperanno il Pincio lungo il proseguimento di via delle Rimembranze e quattro casette saranno collocate davanti all’ex Bragaia, per coprire quello scempio che continua a deturpare la bella cartolina del Pincio.

"L’obiettivo è rendere Fano una meta natalizia d’eccellenza - afferma l’assessore ai Grandi Eventi, Alberto Santorelli -. In questa settimana saranno ultimati i lavori di sistemazione. Abbiamo tenuto conto anche del maltempo previsto per mercoledì e giovedì. Per ghiacciare tutta la pedana di legno ci vorrà, infatti, qualche giorno".

