Conti cambia tutto, ma non la Sound D-Light

Anche per il 2025 la Sound D-Light srl di Pesaro è protagonista dell’illuminotecnica al Festival di Sanremo. L’azienda, guidata da Paolo Marcuzzi, conferma la sua presenza al Teatro Ariston e amplia il suo raggio d’azione. "Sì, facciamo tutta l’illuminotecnica dell’Ariston e del Suzuki Stage – spiega Marcuzzi –. Ci occupiamo anche del Green Carpet, del PrimaFestival, del DopoFestival, di Radio 2 e della Sala Stampa. Praticamente, ovunque ci siano lampadine, ci siamo noi".

Il lavoro di Sound D-Light srl a Sanremo è in continua evoluzione. "Il progetto iniziale viene trasformato in un progetto esecutivo con continue verifiche" ha aggiunto Marcuzzi. "C’è molta tecnologia applicata in modo non convenzionale, per ottenere il risultato che vedete poi in tv".

Una delle novità più importanti riguarda il cambio dello scenografo. Dopo cinque edizioni con Gaetano Castelli, la nuova scenografia è firmata dal pesarese Riccardo Bocchini (nella foto tra i titolari di Sound D-Light), che ha curato l’accensione dell’ultimo Natale a Pesaro. "La scenografia è tutta nuova, molto più rock’n’roll, più musicale" anticipa Marcuzzi. "Negli anni scorsi l’evoluzione era graduale, ora invece c’è stato un cambio netto. Anche il direttore della fotografia ha confermato che il risultato sarà più dinamico e meno ‘pettinato’".

Ma l’intera produzione del Festival è cambiata con l’arrivo di Carlo Conti alla conduzione. "L’unico reparto rimasto invariato è quello delle luci, con il direttore della fotografia e noi di Sound D-Light" sottolinea con orgoglio Marcuzzi. "Non resta che vedere il risultato finale sullo schermo". Quindici tecnici sul posto.

Tiziana Petrelli