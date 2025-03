Fano, una sconfitta che pesa. Smartsystem fuori dai playoff

acicastello

COSEDIL ACICASTELLO: Basic 2, Rottman 12, Argenta, Volpe 3, Lucconi 25, Bartolucci 8, Saitta 2, Orto, Pierri, Lombardo, Manavinezhad 10, Bossi, Bartolini, Bernardis. All. Montagnani.

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 1, Rizzi 1, Merlo 11, Roberti 11, Raffa (L), Mandoloni, Klobucar 4, Magnanelli, Sorcinelli, Acuti, Compagnoni 1, Mengozzi 8, Tonkonoh 13. All. Mastrangelo.

Parziali: 28-26, 25-23, 26-24.

Arbitri: Marco Colucci e Antonio Gaetano.

Note: Acicastello battute vincenti 3, battute errate 14, muri 8; Fano battute vincenti 4, battute errate 6, muri 7.

Semaforo rosso per la Smartsystem Essence Hotels Fano che esce sconfitta dal Pala Catania per 3 a 0, un passivo comunque troppo pesante per come è stato l’andamento del match. I virtussini hanno cominciato l’incontro in maniera contratta nel primo parziale (11-7), ma sono stati bravi a recuperare punto su punto grazie agli inserimenti di Klobucar e alle battute di Rizzi.

Fano ha avuto tre set ball in mano, ma Lucconi li ha annullati permettendo poi ai padroni di casa di chiudere con Manavì. La Smartsystem Essence Hotels non si è demoralizzata e nel secondo parziale ha macinato gioco andando avanti fino al 14-18 e ha avuto anche la possibilità di conquistare il punto numero diciannove. Vanificata la chance i catanesi hanno ribaltato la partita con un parziale di 9 a 3 e chiuso il set sul filo del rasoio. Emozioni anche nel terzo parziale con gli ospiti avanti fino al 19-21, poi un errore di Roberti nel finale regala la vittoria ai siciliani. Peccato.

Una sconfitta che pesa anche perché i biancorossi ora sono fuori dai playoff. Mancano due giornate al termine della regular season e i fanesi sono a – 8 dalla griglia promozione. Ma ricordiamoci che il team del presidente Cenerilli è al primo anno in questa serie. Quindi tanto di cappello per una stagione comunque dignitosa. Sicuramente ci sono stati diversi alti e bassi, ma il campionato si è dimostrato molto equilibrato.

b.t.