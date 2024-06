Funerali coniugi uccisi a Fano dal figlio: struggente saluto alle due bare

Fano, 29 giugno 2024 - “La sepoltura non è mai la fine di una storia, se abbiamo la volontà di redimerci e non giudicare chi ha sbagliato”. Queste le parole del vescovo, Andrea Andreozzi, che ha officiato stamani assieme al parroco, don Vincenzo Solazzi, la cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Giuseppe Ricci e Luisa Marconi, i coniugi massacrati dal figlio, Luca Ricci, nella loro abitazione di via Fanella, nella notte tra domenica e lunedì.

L'uscita delle bare dalla chiesa: struggente saluto da più di 200 persone

Gremita la chiesa Santa famiglia del quartiere di Fano 2, dove più di duecento persone si sono strette attorno alla famiglia. Presenti anche il sindaco, Luca Serfilippi, il suo vice, Loretta Manocchi, il vice comandante della polizia locale.

Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Giuseppe Ricci e Luisa Marconi, i coniugi massacrati dal figlio

Struggente il saluto alle due bare, che ha visto la partecipazione dei figli di Luca Ricci, di sua sorella, dell’ex moglie, a cui si sono uniti altri parenti e tanti amici e conoscenti. Le salme sono state poi trasportate al cimitero centrale per la sepoltura.