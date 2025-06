Ispettori ambientali contro chi sgarra

Da alcuni giorni nel territorio di Mondavio sono entrati in azione gli ispettori ambientali di Aset, la società che gestisce il servizio di igiene urbana nel comune cesanense. Ciò determina che l’attività di controllo e sanzionatoria dei comportamenti illeciti di carattere ambientale attuata fino ad ora dal comando della Polizia Municipale, verrà coadiuvata dal corpo degli ispettori ambientali appositamente istituito da Aset.

"Gli ispettori ambientali, oltre ad informare e sensibilizzare cittadini, attività commerciali, utenze industriali e artigianali – spiega il consigliere comunale Sauro Bigelli, coordinatore del gruppo ‘EcoVolontari’ di Mondavio - applicheranno sanzioni per i comportamenti contrari al rispetto del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, assicurando il corretto conferimento nelle isole ecologiche e il rispetto alle vigenti normative nazionali in materia ambientale".

