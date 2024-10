La pioggia fa paura. Oggi scuole chiuse a Fano e Mondolfo

A Fano e Mondolfo oggi scuole chiuse. "A seguito dell’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile della Regione Marche - ha annunciato ieri sera poco prima delle 19 il sindaco Luca Serfilippi -, abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni, sia pubbliche che private in modo da garantire la massima sicurezza a studenti e personale scolastico".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri che ha consigliato inoltre di limitare gli spostamenti. "Si comunica la chiusura in via precauzionale, per la giornata di giovedì 3 ottobre, di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Inoltre, si dispone la chiusura dell’asilo nido ’Brontolo’ e del centro diurno ’Don Aldemiro Giuliani’. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a limitare per quanto possibile gli spostamenti".

Le previsioni meteo di oggi, infatti, parlano di precipitazioni che potrebbero arrivare a 90 millimetri nel nostro territorio. Scuole chiuse anche a Senigallia e Ancona. Mentre a Pesaro va in controtendenza il sindaco Andrea Biancani, che ha scelto di far svolgere regolarmente le lezioni.

