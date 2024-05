Largo alla ‘Sagra dei Garagoi’

La ‘Sagra dei Garagoi’ di Marotta, evento dedicato alla tradizione, al gusto e al divertimento, vivrà oggi, domani e domenica la sua 75esima edizione. Oggi il prelibato mollusco sarà disponibile solo in versione da asporto, mentre sia sabato che domenica potrà essere gustato direttamente in piazza Dell’Unificazione. Ricco il programma redatto dagli organizzatori della Pro Loco Marotta, che prevede la musica del duo acustico ‘Piano Vasco’, che domani dalle 17 proporrà una rivisitazione dei brani più famosi del re del rock italiano; e della band ‘I Garagols’, i quali si esibiranno domenica pomeriggio, sempre in piazza e sempre dalle 17. Per i più piccoli dalle 16 di domani, il mago Zeppola proporrà spettacoli di magia e clownerie; mentre domenica, ancora dalle 16, sarà la volta del clown Merendina con le sue bolle, la baby dance e giochi coinvolgenti per tutta la famiglia. Appuntamento fisso, sia domani che domenica, con i mercatini sul lungomare Cristoforo Colombo e in viale Carducci.

s.fr.