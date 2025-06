L’istituto Gandiglio premiato dal Cai

FANO

Applausi e orgoglio ieri nella sala dell’Istituto Gandiglio dedicata all’ex dirigente Salucci, dove tre studenti della classe 2 F sono stati premiati nell’ambito del progetto promosso dal Cai di Pesaro in occasione del 50esimo anniversario della sezione. Elisa Biagiotti, Mattia Minenna e Martina Lico (che compiva gli anni) sono risultati i migliori tra i 17 partecipanti per i loro elaborati su natura, meteorologia e territorio. La premiazione ha concluso un percorso di educazione civica guidato da Federica Bilancioni. "Tre incontri teorici e un’uscita a Fontecorniale con le famiglie, per conoscere e vivere il territorio", ha raccontato l’insegnante. A consegnare i riconoscimenti il past president Antonio Mazzino e il vicepresidente Antonio Bacciaglia. "Un progetto che ha unito geografia, storia, educazione civica e ambiente", ha sottolineato il dirigente Michele Locarini.