Piscina: scoppia tubo. Allagati bar e cucina

Scoppia un tubo dell’aria condizionata: fuori uso il bar e l’annessa cucina di Nuotiamo, la piscina inaugurata a inizio anno. L’incidente è accaduto la notte scorsa, a impianto chiuso. La spiacevole sorpresa ieri mattina, alle 6.30, al momento dell’apertura. Gli addetti hanno trovato la cucina completamente allagata, con l’acqua che aveva raggiunto il bar e parte della hall. Sembra che la rottura della tubazione, oltre ad allagare i due ambienti, abbia provocato il crollo di alcuni pannelli del controsoffitto in cartongesso presente in cucina. In tilt anche l’impianto elettrico dei due locali. La piscina ha invece continuato a funzionare regolarmente e gli utenti hanno potuto nuotare senza alcun disagio. Proprio una quindicina di giorni fa era stato effettuato il collaudo dell’aria condizionata in vista della riapertura dell’impianto natatorio, avvenuta lunedì dopo una pausa di qualche settimana. Ancora da quantificare i danni anche se si parla di diverse migliaia di euro. Nella giornata di ieri era già stata ripristinata l’acqua, domani sarà la volta dell’impianto elettrico. La nuova piscina (in zona aeroporto) costata 7milioni e mezzo di euro, è stata realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ed è gestita dall’associazione temporanea d’impresa di cui fanno parte Pool 4.0 e Fanum Fortunae.

Anna Marchetti