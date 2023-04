Festa della Madonna del Ponte a Fano 2023: grande successo. Le foto

Fano (Pesaro e Urbino) 11 aprile 2023 - Dopo il Covid che l'aveva bloccata al termine di un quinquennio in cui era andata un po’ in declino, grande successo per la tradizionale Festa di Nostra Signora del Ponte Metauro (foto). Da questa mattina al Santuario c'è un gran via vai di gente, a venerare la Madonnina benedetta da Giovanni Paolo II e grazie alla quale si narra che la città di Rimini, nel medioevo, si salvò dalla Peste.

Tanta gente anche nella Pineta di Ponte Metauro dove il gruppo di rievocazione storica La Pandolfaccia ha organizzato tutta una serie di attività di animazione: ma è nel pomeriggio che si è fatto il pienone, con quasi 300 persone alle 17 ad ammirare giocolieri, maghi, sbandieratori ed arcieri armati.

Sei messe, tre monsignori (tra cui il vescovo di Fano Armando Trasarti) a celebrarle, 14 ore di adorazione alla Madonna e una giornata intera piena zeppa di attività per famiglie e bambini nella retrostante Pineta di Ponte Metauro e nell'oratorio, recentemente dedicato allo storico parroco don Gualfardo. Così Fano è tornata a celebrare la sua lunga Pasqua, quella che arriva fino al martedì, dedicato alla venerazione nel Santuario di Madonna Ponte.