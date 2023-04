Una passeggiata per Centinarola, così l'amministrazione illustra il Prg ai residenti

Fano (Pesaro e Urbino) 28 aprile 2023 - Proseguono gli incontri con i residenti dei quartieri, per presentare i l Nuovo Piano Regolatore Generale della città. Dopo la prima presentazione agli ordini professionali dello scorso 4 aprile e l'appuntamento del 18 aprile con le associazioni di categoria ed i residenti della zona mare,è la volta dei quartieri di Centinarola e Rosciano.

"Appartenenza, connessione, governance, città pubblica - spiegano gli amministratori -. Sono le parole chiave che possono, in sintesi estrema, riassumere la Fano del futuro, raccontata dal nuovo Piano Regolatore Generale. Il documento disegna la città che verrà, a partire dalle esigenze di benessere e socialità delle persone che la abitano, la vivono e la frequentano.Sono proprio le persone il punto di partenza di questo importante strumento urbanistico, che si sviluppa come un vero e proprio patto sociale con la cittadinanza e con tutti i soggetti economici , produttivi e sociali di Fano. Tu tti coloro che vivono e lavorano a Centinarola ea Rosciano ed hanno a cuore questi luoghi di Fano sono invitati a partecipare".

L' appuntamento a Centinarola è sabato 29 aprile: - ore 9:30 partenza alla scuola "R. Sanzio" di Centinarola, in via Brigata Messina, 5 per la passeggiata urbana in cui i tecnici e gli amministratori illustreranno le previsioni del nuovo PRG, soffermandosi sulle trasformazioni che interesseranno i due quartieri a cui l'incontro è rivolto - ore 11:00 alla Sala Parrocchiale della Chiesa Sacro Cuore di Gesù di Centinarola, in via Monfalcone, 28 per l'illustrazione degli elaborati PRG di quartiere per poi iniziare un momento di confronto costruttivo tramite focus group tra cittadini e tecnici