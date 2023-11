Eventi e spettacoli a tema Peter Pan: la magia del Natale invade il centro

Fermo, 28 novembre 2023 - Peter Pan abita a Fermo e ricomincia a volare con la sua magia. È questo il tema di Fermo magica 2023, ogni anno c’è una fiaba diversa e il filo conduttore stavolta è davvero un incanto. Il vice sindaco e assessore al commercio Mauro Torresi spiega che dopo otto edizioni del Natale fermane è difficile trovare parole originali: "Il sipario si alza l’8 dicembre per una fiera dell’Immacolata mai così partecipata. Tornano i momenti storici e ci sono tante novità, ci sono i presepi allestiti in tanti angoli diversi. Ci sono gli spettacoli, i momenti da condividere tra genitori e figli, i laboratori, il mercatino accanto alla pista messo a punto da Monica Ferracuti di No stop eventi".

Solo cinque le casette del mercatino ma per una precisa scelta: "Non abbiamo voluto coprire le vetrine dei negozi di sempre, volevamo lasciare la piazza più libera di essere vissuta". La grande novità sarà a Piazzale Azzolino, per il presepe monumentale con Andrea Pistolesi che ha acquistato le statue originali del film Mamma ho perso l’aereo, 19 pezzi per 250 metri quadrati di presepe, solo il cammello pesa due quintali. E ancora, la casa di Babbo Natale, della contrada Campolege, la tana di Rudolph per la contrada Fiorenza, la musica e la bellezza ovunque.

A curare i laboratori, al piano terra di Palazzo dei Priori, l’associazione Per le idee, con William e Javiera, il più atteso è quello che si fa al buio con gli oggetti fluo. La novità più bella porta la firma degli artisti di domani, gli allievi di scenografia, 3,4 e 5 anno, del liceo artistico Preziotti, coordinati dalla docente Vallasciani col supporto della dirigente Anna Maria Bernardini.

È la studentessa Elena Di Ruscio a spiegare un lavoro immenso, fatto in appena due mesi, per arrivare ad allestire una scenografia dedicata all’isola che non c’è, proprio sulla pista di pattinaggio:

"Siamo rientrati a scuola apposta per completare questo lavoro, di pomeriggio. Abbiamo scoperto talenti, amicizia, abbiamo fatto grandi passi da giganti in ambito artistico e personale". Non si sono mai persi d’animo i ragazzi e quest’anno saranno davvero protagonisti, su iniziativa dell’assessora alla cultura, Micol Lanzidei, che sottolinea: "Quello che vogliamo fare è donare un pensiero felice, la pista diventa la Jolly Roger di Capitan Uncino grazie al liceo. Anche l’albero di Natale ha le sagome dei personaggi, creati dalla Tre elle. Nel calendario ci sono 110 eventi su 45 giorni, dalla caccia al tesoro coi musei, alle iniziative della biblioteca, torna la lanterna dei sogni, un cinema immersivo, che parla di ambiente e della favola. Sotto l’albero allestito da Garden un palco che avrà eventi, musica, canti di Natale ma anche divertimento, mentre il trenino girerà per accompagnare turisti e visitatori".

Sotto Natale capita il musical Pippi Calzelunghe, già tutte esaurite le serate del 20 e del 21 dicembre, si raddoppia il 21 alle 17 del pomeriggio. Un Natale da ricordare, sottolinea l’assessore, a farle eco la collega al turismo, Annalisa Cerretani, che spiega: "Il nostro Natale è un prodotto che si vende facilmente, abbiamo realizzato un video con le edizioni passate, a raccontare le fiabe che ci sono state e a mostrare quanto è bella la città in questi giorni. Diventiamo un itinerario riconoscibile, portiamo la nostra promozione sempre di più in Emilia Romagna, in Abruzzo, in Umbria, a Milano. Abbiamo lavorato come dei sarti, a cucire tutto insieme, riprendendo anche le belle idee che sono arrivate da altri, senza riserve".

Natale è famiglia, le piccole cisterne sono il luogo dei presepi, per la mostra della Pro Loco con Domenico Nucci e Natalino Mattieto che spiegano: "Quest’anno avremo un grande presepe di quattro metri per tre, con movimenti di acqua, neve e tutto. Ospitiamo presepi da tutte le Marche, dal Lazio, dall’Abruzzo, da Penne arrivano resti del presepe di Rigopiano, ne siamo orgogliosi".

La pista di ghiaccio è già attiva, più grande, pronta ad accogliere in sicurezza anche i bambini, si pattina tutti i pomeriggi, sabato domenica e festivi tutto il giorno. Aspettando i tre giorni della musica, il 30 per il gospel a teatro, il 31 con la grande festa in piazza, ospite Tracy Spencer e il primo gennaio con la Form per il concerto di Capodanno. L’elenco completo su www.visitfermo.it.