La fiera di Natale in versione maxi. Sotto l’albero previste più postazioni

L’edizione 2023 della Fiera di Natale si svolgerà domenica 17 dicembre. L’Arengo ha approvato la planimetria e le disposizioni organizzative e regolamentari. Il tradizionale appuntamento a ridosso delle festività natalizie prevede per quest’anno l’assegnazione da parte del Comune di 209 posteggi (di più dell’anno scorso quando furono 195), di cui 186 non alimentari che andranno ad occupare gran parte del centro storico, e 23 tra alimentari e misti che saranno invece dislocati nelle zone di piazza Roma e di Largo Crivelli. Al chiostro di San Francesco, come sempre, saranno collocati gli hobbisti, gli artigiani e i produttori agricoli. Ascoli si sta dunque preparando per il Natale, e la fiera rappresenta sicuramente, tra tutti, l’appuntamento più longevo. Le 186 bancarelle degli ambulanti, ovvero quelle non alimentari e per la vendita di prodotti artigianali, verranno fatte posizionare in piazza del Popolo, corso Trento e Trieste (per Natale dovrebbero essere terminati i lavori attualmente in corso di rifacimento del manto stradale), lungo Tronto, via Sacconi, in un breve tratto di corso Vittorio Emanuele in quanto in quasi tutta la via ci sono le impalcature dei cantieri, in viale De Gasperi, in via Ceci, in via D’Ancaria, in via del Trivio e in via XX Settembre. La fiera avrà inizio alle 8 e si concluderà alle 20 e, come consuetudine, l’offerta commerciale spazierà dall’abbigliamento agli accessori, all’intimo, pentolame, prodotti per la casa, sia per la pulizia che di arredo, merce prettamente natalizia, idee regalo, calzature, borse e tanto altro ancora.

Insomma, l’occasione giusta per completare la lista dei regalini da mettere sotto l’albero di Natale. Non sarà invece interessata dalla fiera piazza Arringo dove dai primi di dicembre sarà allestito il villaggio di Natale con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e le casette in legno per i commercianti, dove sarà possibile trovare dai gadget agli articoli di abbigliamento, fino ai prodotti alimentari. Non ci sarà, invece, nemmeno quest’anno a causa della presenza del cantiere, il mercatino dell’isola di San Biagio davanti al battistero. Immancabili e sicuramente bellissime saranno le luminarie che, come tradizione, il Comune dovrebbe accendere dall’8 dicembre. Negli ultimi anni gli addobbi luminosi nel capoluogo Piceno sono stati particolarmente belli, tant’è vero che hanno rappresentato un’attrattiva in più per i tanti turisti che hanno raggiunto Ascoli appositamente per ammirarli.

Lorenza Cappelli