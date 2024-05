Mamme in piazza per il lavoro sicuro

La Cgil torna a parlare dei problemi di lavoro e lo fa scendendo in piazza a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama, alcuni rappresentanti della Cgil, insieme a Vittoria Di Lorenzo, una cittadina, una mamma preoccupata del futuro dei figli, hanno organizzato un banchetto per firmare il cambiamento. Tante le persone intervenute per sottoscrivere i quattro quesiti referendari promossi dalla Cgil. "Voglio ringraziare – ha detto Vittoria Di Lorenzo – le tante persone intervenute, la comunità di Castel di Lama per la partecipazione alla raccolta firme per il referendum. Essere qui oggi è per me un dovere, un impegno, che vivo da sempre".