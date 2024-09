Alessandrini . Gentili, una vita per l’impresa

E’ deceduto all’Inrca di Fermo dove era stato ricoverato nelle ultime settimane, Sergio Alessandrini Gentili, 84 enne, da tempo malato. Con la sua scomparsa, la città perde un imprenditore che, negli anni ’70, era a capo dello storico calzaturificio Priser, che produceva scarpe da donna di alta fascia, dava lavoro a oltre 100 dipendenti, la maggior parte dei quali del posto ed era una delle più grandi imprese della zona. Dimostrando lungimiranza e apertura di vedute, Alessandrini Gentili, intorno agli anni ’90, comprese che i tempi stavano cambiando ed ebbe l’intuizione di creare una commerciale per approcciare l’allora favoloso e munifico mercato russo, puntando sulle calzature da donna di altissima qualità, genere luxury. "Come imprenditore ha sempre avuto la capacità di prevedere l’andamento del settore, riuscendo a fare un passo indietro per evitare e superare i momenti di crisi" raccontano i familiari. Alessandrini Gentili è stato uno dei soci fondatori dell’Unione Industriali del Fermano. Grande appassionato di vela, è stato presidente della Lega Navale di Porto Sant’Elpidio, membro del Lions Club di Civitanova. Presidente della Faleriense Calcio, era un grande tifoso interista ma è stato presidente del Club Juventus della sua città. Lascia l’amatissima moglie Luisa, i figli Francesco con Fabiana, e Luca, gli adorati nipoti Alessandro e Pietro. I funerali, oggi, nella chiesa di San Pio X, a Marina Picena, alle ore 16. La camera ardente è stata allestita nella Casa del Commiato al civico cimitero.

m.c.