Controlli con i cani antidroga: sorpreso con lo spray urticante

Ancora controlli a Fermo, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, su strada e nei luoghi di aggregazione, da parte della polizia e della Guardia di Finanza. Nel corso delle attività sono state identificate 53 persone, 15 le autovetture e 4 attività commerciali sottoposte a verifica. Mentre veniva effettuato un controllo presso la stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, il cane antidroga della Guardia di Finanza ha sorpreso dei giovani con piccole quantità di hashish. Poco dopo, gli agenti hanno identificato due 20enni, con precedenti penali, seduti su una panchina di piazza Mentana, sempre a Porto San Giorgio. Uno dei due, nonostante la giovane età, oltre a varie segnalazioni per droga, è risultato responsabile di furto, rapina, spaccio, frode informatica, minaccia e ricettazione. Oltre a ciò, in ben due comuni di questa provincia, il giovane non poteva fare ritorno per dei provvedimenti emessi dal questore di Fermo. Come se non bastasse il 20enne è risultato gravato da un’altra misura di prevenzione del questore di Fermo, ovvero il divieto di possedere armi, compresi i giocattoli riproducenti armi, oppure armi e strumenti di libera vendita, anche in grado di nebulizzare liquidi e miscele irritanti. Così, finito il controllo documentale dei due, i poliziotti hanno proceduto all’ispezione del borsello del malvivente più noto, al cui interno è stata rinvenuta una bomboletta di spray irritante al peperoncino. Per tale motivo è stato denunciato. A Fermo, presso il ricreatorio San Carlo, al parco giochi, il cane antidroga ha fiutato qualcosa nel tronco di un albero, dove sono stati rinvenuti due coltelli con evidenti tracce di hascisc, presumibilmente utilizzati per tagliare lo stupefacente.