‘Assist all’inclusione’, giovanissimi in campo per il torneo di basket

E’ stato denominato ‘Assist all’inclusione’ il torneo di basket rivolto ai settori giovanili del territorio, con l’intento di abbattere le barriere attraverso lo sport. La formula del torneo molto innovativa sotto il profilo sociale è stato presentato ieri mattina a Montegranaro e vedrà impegnate quattro società: Sutor Montegranaro, Virtus Civitanova Marche, Il Ponte Morrovalle e Nuova Petritoli e più precisamente gli atleti della categoria Under 13, le squadre saranno composte da 4 atleti ciascuna con due ragazzi normodotati e due ragazzi con sindrome di Down, le formazioni si affronteranno in gare amichevoli con l’intento di fornire ai ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza formativa unica all’insegna dell’integrazione, accomunati dalla passione per il basket. Il torneo si svolgerà in forma itinerante presso altrettanti impianti: palasport Bombonera a Montegranaro; Moretti Village a Civitanova Marche; Parco Pegaso a Morrovalle e Campo Latema a Piane di Montegiorgio. Il torneo amichevole prevede che tutte le squadre si affronteranno fra di loro in gare da quattro tempi di 8 minuti ciascuno. Il torneo prenderà il via il 5 maggio con inizio alle 10, la prima giornata del calendario si svolgerà a Montegranaro dove si sfideranno Il Ponte Morrovalle – Nuova Petritoli; a seguire Sutor Montegranaro – Virtus Civitanova. Il 19 maggio a Morrovalle si sfideranno sempre a partire dalle 10 Il Ponte Morrovalle – Sutor basket, a seguire Nuova Petritoli – Virtus Civitanova. Gli ultimi due appuntamenti il 2 giugno a Civitanova Marche e il 9 giugno a Piane di Montegiorgio.