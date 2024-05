’Insieme’ esulta. Ok alla pedonale da Via Filzi

Il gruppo consiliare di maggioranza ’Insieme’ ha diffuso una nota per esprimere soddisfazione in merito ai risultati positivi conseguiti dall’amministrazione nel settore della viabilità. Il lavoro dall’assessore competente, Marco Tombolini, ha riguardato vari ambiti, quali la riapertura al transito di via Chiesa, direzione ovest-est. Questo permetterà di riproporre in estate l’isola pedonale a partire da via Filzi anziché da via Vittorio Veneto, guadagnando così 25 posti auto sul lungomare. Meteo permettendo già a partire dal mese di maggio verrà attivata l’isola pedonale domenicale sul lungomare. Sono stati effettuati interventi alla segnaletica in via delle Regioni per ordinare gli spazi per la sosta. I lavori proseguiranno sia a nord che nella zona sud. In vista dell’estate si sta procedendo all’individuazione di aree di parcheggio: la Giunta ha deliberato un accordo con i privati per poter usufruire di un ampio spazio a nord, nei pressi del grattacielo. Ma, secondo i consiglieri di maggioranza, il lavoro dell’amministrazione non è focalizzato soltanto sull’ordinario: "Nei mesi scorsi infatti è stato deliberato un progetto finanziato con fondi Pnrr che riguarda la riqualificazione delle piste ciclabili, inoltre il Comune ha partecipato ad un bando regionale per la redazione del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile). I consiglieri sottoscrittori della nota sono: Giulia Marinangeli, Giulia Vagnozzi, Valeria Fermani, Andrea Rogante e Caterina Donati.