Azione e Udc uniti: : "Sostegno a Calcinari"

Azione e Udc uniscono le forze "per il cambiamento a Sant’Elpidio a Mare, dando pieno sostegno alla candidatura di Gionata Calcinari (Fd’I, ndr). Abbiamo firmato un accordo tra gentiluomini, con l’Udc allargando l’alleanza anche a candidati provenienti dall’Unione di Centro. Sant’Elpidio a Mare ha bisogno di un cambiamento vero e con Gionata Calcinari, è possibile" fanno sapere Germano Craia (segretario provinciale Azione) e Giambattista Catalini (coordinatore comunale Udc), superando posizioni politiche che a livello regionale si vorrebbero distinte e distanti dal centrodestra. "Crediamo in un progetto vero, condiviso, coerente con Calcinari per un cambiamento in una città che non merita la confusione e l’opportunismo politico che oggi qualcuno cerca ancora di imporre". Seguono bordate verso quei soggetti che "continuano a nascondersi dietro operazioni di camuffamento politico per cercare una legittimità che, nei fatti, non hanno più. Chi non ha nulla da rimproverarsi non si traveste da civico e, insieme alla faccia, mette il simbolo. I partiti che credono davvero nelle proprie idee non hanno bisogno di nascondersi". Commentando le dichiarazioni della consigliera regionale di Fi, Jessica Marcozzi "a volte, mere ambizioni personali possono condurre a scelte politicamente incoerenti e difficili da spiegare come l’alleanza tra Pd e Fi: un nonsense politico. Un’operazione che richiede un make-up politico per renderla presentabile, ma resta una forzatura priva di coerenza politica e visione condivisa" aggiungono Azione e Udc, ricordando come la stessa strategia sia stata usata alle provinciali "quando Pd e Fi hanno votato contro il centrodestra di Ortenzi, alle comunali di Porto Sant’Elpidio e Monte Urano. E adesso, Fi si ritrova come alleati anche chi la contestava sopra il nuovo ponte sull’Ete Morto".

m.c.