Bottigliata in testa per una 55enne

Una lite tra due donne, una cliente 55enne, del posto, e la dipendente di uno chalet sul lungomare sud si è conclusa con l’avventrice che ha rimediato una bottigliata in testa, che le ha provocato una ferita, fortunatamente non grave. L’episodio si è verificato l’altra sera, intorno a mezzanotte e mezza, nei pressi di uno chalet all’esterno del quale si erano radunate diverse persone. Lo stesso chalet che, nei giorni scorsi, si era visto sospendere la licenza per qualche giorno su disposizione del questore per motivi di sicurezza (avendo appurato, in seguito a vari interventi, che era frequentato da pregiudicati, che si erano verificate risse, casi di spaccio e rinvenute biciclette rubate). Secondo quanto raccontato dalla vittima agli agenti, l’aggressione sarebbe avvenuta senza motivo. Dapprima, l’avventrice è stata attaccata verbalmente, dopodiché la lite tra le due donne è degenerata ed è finita con la 55enne colpita da una bottigliata che le ha procurato una ferita in testa. Anziché allertare il 118, la signora è stata accompagnata in auto nella sede della Croce Verde da un amico e qui è stata prontamente soccorsa dai militi che le hanno medicato la ferita sanguinante (ma non grave), per poi accompagnarla, comunque, al Pronto Soccorso di Fermo per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, anche gli agenti di Polizia hanno raggiunto la sede della Pubblica Assistenza per continuare ad indagare su cosa fosse accaduto e cercare di ricostruire l’episodio, raccogliendo la testimonianza della vittima. La 55enne avrebbe raccontato di essere stata aggredita senza motivo.