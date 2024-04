Porto San Giorgio, chiuso lo storico Caffè Novecento

Porto San Giorgio (Fermo), 22 febbraio 2017 - Adesso è sicuro: “Il Bar Novecento”, il Caffè storico della città, chiude definitivamente i battenti. Questa mattina i titolari lo stanno svuotando delle apparecchiature e degli arredi in esecuzione dello sfratto ricevuto da parte della proprietà dei locali.

Aperto nel lontano 1949 giusto un anno fa, ha cambiato gestione e la nuova in continuità con la passata ha svolto il suo lavoro con entusiasmo per poi venirsi a trovare in difficoltà, tanto da chiuderlo ai primi dello scorso mese di gennaio. In quell'occasione uno dei gestori ebbe a dichiarare che non si trattava di chiusura a tempo indeterminato ma che, dopo un intervento di restyling, l'avrebbero rimesso in funzione in contemporanea con l'inaugurazione della nuova piazza Matteotti, su cui il Bar 900 insiste.

Il taglio del nastro della nuova piazza è fissato per sabato prossimo, ma lo sgombero dei locali lascia presagire che in contemporanea non ci sarà nessuna riapertura.