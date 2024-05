Torna il concorso ‘FantaCavalcata’: "Idea per avvicinare i più giovani"

Al debutto, lo scorso anno, aveva chiuso con numeri da capogiro: 5000 utenti registrati e 320 squadre iscritte per un totale di 20.000 visite. In occasione della 43esima edizione della Cavalcata dell’Assunta, torna la ‘FantaCavalcata’. Giacomo Borraccini, Arianna Giampieri, Aleksandra Zajdel, Barbara Montanini, Andrea Moriconi, Filippo Montagnoli, Elisa Poletti, Renée Bracalente, Francesco Marcantoni, ideatori del concorso ispirato all’ormai famoso FantaSanremo, ne svelano il regolamento: "L’idea nata per i più giovani e chi abbia voglia di avvicinarsi al Palio in modo più goliardico- ha rivelato Borraccini- quest’anno presenta diverse novità: l’inizio del concorso è stato anticipato di circa un mese e fissato per il prossimo 5 maggio, in occasione dei festeggiamenti per i ‘Cento Giorni al Palio’. Inoltre, tra gli eventi su cui è basata, abbiamo inserito il Palio dei Bambini e il Torneo di Calcetto tra contrade ai giochi medioevali del Gallo d’Oro, Bandiere al Vento, Tiro al Canapo, Tiro per l’Astore (gara tra tamburini, sbandieratori, forzuti e arcieri delle dieci contrade fermane), Hostarie, Tratta dei Barberi e Corsa dei Cavalli del 15 agosto". Chiunque abbia voglia può partecipare gratuitamente mediante iscrizione e registrazione sul sito ufficiale: ‘fantacavalcata.it’.

"Il meccanismo è semplice- ha spiegato Giacomo, anche responsabile della gestione della piattaforma web- ogni giocatore deve creare una squadra per la lega pubblica e scegliere 3 contrade, ma la grossa innovazione è la possibilità di creare infinite leghe private in cui invitare i propri amici con la conseguenza verrà stilata una classifica di queste ultime oltre alla globale delle contrade e quella degli utenti". I punti saranno assegnati a seconda di quelli attribuiti a ogni contrada in base alle classifiche in ciascuna competizione. Inoltre, ci saranno i vari ‘malus e bonus’ basati su particolari situazioni e comportamenti delle contrade; selezionati con i contradaioli stessi, che rappresentano l’aspetto più divertente del gioco. "Oltre a ‘fama e gloria’, quest’anno, il confronto assegnerà dei premi- ha concluso Borraccini- perché abbiamo pensato di inserire anche le ‘leghe sponsorizzate’ create, non da utenti privati, ma da attività commerciali che mettono in premio i rispettivi prodotti: saranno assegnati tramite estrazione, tra i primi classificati a pari merito".

Gaia Capponi