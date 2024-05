Vesprini: "Baby gang da debellare"

"Siamo pronti a reagire a questa situazione e metteremo tutte le forze in campo perché tale fenomeno venga debellato". A parlare, dopo le aggressioni da parte di due baby gang che si sono verificate sabato notte e domenica pomeriggio in centro, è il sindaco Valerio Vesprini che annuncia il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi sensibili e l’incremento dei controlli della polizia municipale: "Ci sono delle telecamere nel parcheggio, ne metteremo delle altre e aumenteremo i controlli. Questi individui li conosciamo, sono già stati denunciati più volte e alcuni sono stati colpiti da Daspo urbano. Da soli noi sindaci non possiamo fare molto di più, pertanto sarebbe auspicabile attivare una sinergia tra tutti i comuni della costa, Fermo incluso, perché certe cose non accadono solo a Porto San Giorgio e queste baby gang sono itineranti. Ora spetta alle forze dell’ordine fare i dovuti approfondimenti su quanto è successo, anche se quasi certamente si tratta dei soliti noti, che presto saranno identificati. Polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, polizia municipale, pattugliano costantemente la città, ma evidentemente questo non è sufficiente. C’è bisogno di fare fronte comune, con la prefettura in testa, per porre fine a questo pericoloso fenomeno. E bisogna farlo in fretta perché la stagione calda, in cui aumentano notevolmente le presenze in città, è alle porte". Sulla stessa linea di Vesprini anche il capogruppo di Fermo Capoluogo, Renzo Interlenghi: "Occorre mettere un freno agli episodi di violenza gratuita nelle nostre città e dobbiamo farlo tutti insieme. I responsabili dovranno essere identificati e i cittadini tutti si aspettano che venga loro data una sanzione esemplare, essendo inammissibile che una cittadina nota per la sua accoglienza e la sua civiltà venga tenuta in scacco da orde di balordi che mettono a repentaglio la sicurezza di tutti. La fiducia nei confronti delle forze dell’ordine è massima e siamo convinti che i responsabili saranno consegnati alla giustizia al più presto, nella speranza che non giungano in soccorso i rituali della comprensione, per giustificare dei fatti che appaiono in tutta la loro assoluta gravità. Non si dimentichi che lo scorso anno un giovanissimo ha rischiato la vita a causa di un accoltellamento subìto senza motivo alcuno e ciò è inaccettabile. Mia piena solidarietà, quindi, alle vittime e al titolare dello chalet danneggiato, oltre che agli amministratori della nostra bellissima cittadina che fanno di tutto per renderla bella ed accogliente per i cittadini e per i turisti".

Fabio Castori