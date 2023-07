Centro estivo a Monsampietro Morico, Allegria, formazione e cultura per bambini e ragazzi

Allegria, spensieratezza ma anche studio, formazione, socialità e cultura. Queste le basi su cui è stato organizzato il ‘Centro estivo’ a Monsampietro Morico, che accompagnerà bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni, per tutta l’estate. Le attività del Centro hanno preso il via ieri con le giornate di formazione al parco Falcone e Borsellino. La programmazione del Centro proseguirà con le colonie al mare di Porto San Giorgio e con due importanti iniziative che vanno a completare l’intensa attività formativa: le uscite in montagna alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio e le visite guidate ai musei e luoghi di cultura. Una proposta di programma estivo ricco di attività, di cui il sindaco Romina Gualtieri è pienamente soddisfatta. "Non potrei non esserlo – commenta – dal momento in cui il centro offre un ventaglio di opportunità che abbraccia crescita e socializzazione, al punto di richiamare l’attenzione di tanti bambini e ragazzi iscritti provenienti dai Comuni limitrofi. Ringrazio la Uisp per la preziosa collaborazione nell’organizzazione del programma, auguro a tutti i partecipanti un’estate di prosperosa di crescita culturale e intellettuale e soprattutto – conclude il sindaco – faccio a tutti l’augurio di condividere una bella esperienza di socializzazione e aggregazione".

Paola Pieragostini