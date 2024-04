Centro studi Licini. Secondo incontro sui ‘Preraffaelliti’

Nell’ambito della rassegna ‘Incontri d’Arte’ di Monte Vidon Corrado, curata dal Centro studi Osvaldo Licini in collaborazione con il Comune, oggi alle 17 al Teatro Comunale si terrà l’atteso secondo incontro sui ‘Preraffaelliti’. L’evento patrocinato dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone, è propedeutico alla visita della grande mostra in corso al Museo civico San Domenico di Forlì. Maria Stella Bottai, storica e critica d’arte dell’Accademia di Frosinone, parlerà della seconda generazione dei ‘Preraffaelliti’ che ha avuto come protagonisti Edward Burn-Jones, William Waterhouse e William Morris le cui ricercate creazioni di arte applicata, prodotte dalla Arts and Crafts Society, hanno anticipato il Liberty. La relatrice e Loredana Finicelli guideranno poi i soci del Centro studi Licini nella visita alla mostra ‘Preraffaelliti. Rinascimento moderno’ programmata per il 2 giugno. Sarà anche possibile visitare la mostra di Giorgio Cutini ‘Del silenzio per Frammenti’ nella Casa museo Licini e nelle sale espositive del Centro studi l’esposizione ‘Pupille. Nuove sensibilità artistiche’.