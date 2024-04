"Dal banco alimentare alle scuole. Così stiamo vicini ai cittadini"

Migliaia di chilometri percorsi e la soddisfazione di aver svolto un servizio indispensabile per i i comuni della media Valtenna. E’ questo il sunto dall’assemblea annuale della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio, che si è tenuta sabato presso il ristorante San Marco di Servigliano. L’incontro è stato molto partecipato da parte di volontari e personale dipendente, presenti anche i sindaci dei comuni seguiti dall’associazione, don Pierluigi Ciccarè correttore spirituale della Misericordia. All’inizio si è tenuto un momento di silenzio per ricordare i soci e volontari dell’associazione scomparsi nell’ultimo anno, fra cui Paolo Tartufoli e Sergio Santucci. "Nel 2023 sono riprese con regolarità tutte le attività della Misericordia – spiega il Governatore Cristiano Bei –. Per quanto riguarda la parte della formazione è ripartita la ‘Misericordia Academy’, un progetto di formazione e sensibilizzazione rivolto alle scuole di ogni ordine e grado nei comuni seguiti dalla nostra associazione per diffondere la cultura del volontariato e fornire nozioni di primo soccorso. E’ stato svolto con regolarità il servizio del Banco alimentare, rivolto alle famiglie bisognose del territorio". Si è passati poi ad esaminare i dati più corposi che riguardano i servizi di trasporto sociale ed emergenze, che vede quotidianamente impegnati dipendenti e volontari della Misericordia. "In linea di principio siamo vicini agli stessi numeri di servizi del 2022 – continua Bei – e più precisamente 8.462 trasporti e percorsi oltre 420.000 chilometri che, evidenziano una fitta operatività quotidiana. Per quanto riguarda il parco mezzi, nel 2023 è entrata in funzione una nuova ambulanza di emergenza (unità 37), inoltre poche settimane fa abbiamo ordinato due nuovi mezzi e più precisamente un’ambulanza e un pulmino per trasporto sociale per un impegno di spesa di 165.000 euro, in parte coperto con iniziative di raccolta fondi. Nel 2023 siamo stati particolarmente attenti a mantenere attivo un sistema di comunicazione con gli Enti locali e forze dell’ordine. Per la Protezione civile è stato riorganizzato il gruppo prestando attenzione all’aspetto sanitario e il 24-26 maggio a Piane di Montegiorgio, si svolgerà un’esercitazione in collaborazione con i Comuni. E’ stato un anno molto impegnativo le richieste sono sempre crescenti, noi faremo il massimo per dare risposte concrete alla popolazione. Ringrazio volontari e dipendenti per il loro impegno".

Alessio Carassai