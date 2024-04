Di Francisca all’Urbani:: "S’impara dalle sconfitte"

"Ciò da cui ho imparato di più sono state non le vittorie, ma le sconfitte. Ho perso tanto prima di vincere. Poi ho raccolto le prime soddisfazioni, fino alle Olimpiadi e ai Campionati europei e Mondiali, dal momento in cui ho iniziato a volere bene a me stessa e a essere circondata da persone positive". Parole di Elisa Di Francisca, ex schermitrice jesina, tra le più forti sportive italiane di sempre, agli studenti delle 5 classi del Liceo Sportivo, le 3 A e B del Tecnico Economico e le 4 A e C dell’enogastronomico, riuniti nell’aula magna del Polo Urbani, per la 10° edizione del progetto ‘Allenarsi per il futuro’ promosso da Bosch e dall’agenzia per il lavoro Randstad. Un incontro coinvolgente, con molti interventi da parte dei ragazzi. Oltre alla Di Francisca, erano presenti Cristina Cecconi di Randstad Italia e Tatiana De Luca di Bosch Italia. "I nostri giovani hanno bisogno di capire quanto sia importante prepararsi" ha detto il vicepreside Mario Andrenacci.