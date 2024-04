Diletta Galeota in gara ai campionati italiani

Importante e prestigioso impegno agonistico in questo fine settimana per la giovane amazzone Diletta Galeota che parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti Amazzoni che si terrà fino a domenica, nel meraviglioso contesto del Circolo Ippico ‘Le siepi’ di Cervia. Si tratta di un impianto sportivo che ha fatto la storia degli sport equestri in Italia e non solo e che, proprio quest’anno, taglia il traguardo dei 50 anni di attività. In questo contesto di altissimo livello, l’amazzone elpidiense si troverà a competere con le migliori amazzoni d’Italia. Una partecipazione che la Galeota ha fortemente voluto, per la quale si è preparata al meglio, sottoponendosi ad allenamenti impegnativi ed è pronta a dare il massimo. La Galeota consolida il binomio con la sua coraggiosa cavalla Holsteinern di nome ‘Change W’. L’appuntamento tricolore apre il ‘Calendario Manifestazioni di Vertice’ nelle quali sarà monitorata, insieme agli CSIO e i CSI a 3 stelle e superiori, l’attività degli azzurri del Team Italia. Le tre prove, si disputeranno nel campo in erba, terreno particolarmente difficile e insidioso, riservato ai grandi tornei. Le barriere degli ostacoli sono posizionate 140 cm di altezza e il percorso è disegnato in modo tale che cavalli e amazzoni dovranno dare il massimo per completarlo con il minimo degli errori e il miglior tempo possibile.