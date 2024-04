Domani alla sala Gigli si presenta il progetto Destination Local Expert

Easy BnB, azienda di recentissima attivazione in città, che propone innovative soluzioni per piccole e medie struttura ricettive, è diventata Destination Locale Expert per le Marche Centro. Per meglio far conoscere obiettivi e mission, le due realtà hanno promosso per domani (ore 17,30, sala ‘Gigli’) un incontro in cui sarà presentato il progetto Destination Local Expert, iniziativa pionieristica volta a costituire un’ampia rete di professionisti del settore turistico; illustrate le opportunità del Property Management con il mercato delle seconde case delle Marche e i vantaggi di questo modello di impresa che opera nel settore del turismo incoming.