Doppia iniziativa per il patrono

Il cartellone delle iniziative programmate per festeggiare la ricorrenza di Sn Giorgio, Patrono della città, propone due appuntamenti per sabato prossimo 20 aprile in orari e luoghi diversi: uno alle ore 17,30 nella sala Imperatori in via Oberdan; l’altro alle 21,15 nel teatro comunale di Porto San Giorgio. Il primo propone "Poesie di Maria Luisa Spaziani" di e con Sergio Soldani. L’appuntamento delle 21,15 consiste, invece, in un’esibizione del fisarmonicista di Diego Trivellini, "101 strumenti musicali in una fisarmonica", Colonne sonore e non solo. Spettacolo di beneficenza organizzato dalla Croce Azzurra San Giorgio soccorso. Diego Travellini è un talentuoso fisarmonicista che ha iniziato a studiare privativamente la fisarmonica all’età di 11 anni. A 13 anni ha intrapreso le prime esperienze concertistiche con la fisarmonica. Dal 1.991 tiene concerti di musica popolare in Italia e all’estero, sia come solista che nell’ambito di compagini orchestrali e corali di varia natura ed estrazione musicale.