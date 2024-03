Ecco i criteri di accesso alle borse di studio

La Regione Marche ha approvato i criteri e le modalità di accesso alle Borse di studio istituite per l’a.s. 2023/2024, destinatari studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. Requisiti di accesso: residenza anagrafica a Porto San Giorgio • indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad € 10.632,94, in caso di studenti minorenni, l’ISEE è quello per le prestazioni agevolate ai minorenni; iscrizione nell’anno scolastico 2023/2024 in una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria; non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione. L’istanza può essere presentata dagli studenti o, qualora minori, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito dell’Ente (www.comune.portosangiorgio.fm.it) da consegnare all’Ufficio Protocollo dell’Ente o mediante Sportello Telematico sportellotelematico.comune.portosangiorgio.fm.it/action:c_g920:borse.studio.comunali) e dovrà pervenire entro lunedì 3 giugno 2024. Le borse di studio saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione e del merito. L’importo unitario delle borse nella Regione Marche è determinato in € 150,00. Se lo stanziamento dedicato alla Regione Marche non fosse sufficiente a coprire le richieste pervenute, si provvederà a soddisfarle sulla base dell’ordine crescente dei valori di ISEE. Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione ai seguenti recapiti: sc.servizisociali@comune-psg.org o miria.ciucci@comune-psg.org tel. 0734680501 - 0734680154