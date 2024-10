Fermana, under ai saluti Certezza Mavrommatis

Il 30 settembre si è chiusa la finestra di mercato e la Fermana ha comunicato le operazioni effettuate con diversi under. Rinnovati fino al 2026 gli accordi con Flaiani, Taddei e Baratteri: gli stessi sono passati in prestito rispettivamente a Montorio, Montefano e Giulianova. In prestito secco anche il difensore Rabini passato alla Settempeda e Capparuccini al Montegranaro mentre il difensore 2004 Ciro Esposito è passato a titolo definitivo al Rieti. Finora la certezza tra gli under è stato invece il classe 2006 Loukas Mavrommatis, 360 minuti collezionati in campionato, nazionalità cipriota ma scuola Cremonese dove lo scorso anno ha giocato in Primavera 2 e quest’anno invece è arrivato prestito proprio a Fermo con l’obiettivo bene chiaro. Fare esperienza, affrontare una categoria che sa maturare molto i singoli atleti soprattutto mettendoli a confronto con formazioni molto esperte ma anche con stadi decisamente caldi, in cui serve personalità. Questa a Loukas, non sembra affatto mancare, avendo già le idee ben chiare. "La verità è che mi sono inserito da subito molto bene con il gruppo, lo staff e tutti coloro che lavorano per la Fermana – ha dichiarato ospite domenica scorsa a Le Marche nel Pallone su Tvrs - mi hanno fatto sentire a casa dal primo momento, sono felicissimo di stare in questo gruppo. Sono veramente pronto a dare il massimo con i miei compagni. Siamo un gruppo compatto e vogliamo fare il massimo per questa maglia". Un cammino se vogliamo paradossale con due vittorie esterne e due ko interni, l’ultimo con l’Isernia domenica scorsa: "Speriamo sia solo un caso. Già dalla prossima trasferta contiamo di fare bene contro una squadra quotata contro L’Aquila per poi riprendere il cammino positivo anche in casa, dove vogliamo a assolutamente la prima vittoria davanti ai tifosi". Prima volta lontano da Cremona per lui che ha vestito le maglie dell’Under 17 due anni fa poi la Primavera 2 anno scorso. "Da due anni ero a Cremona, ora sono in prestito a Fermo: volevo venire qua a giocare, fare esperienza ed è importante dopo la Primavera a Cremona prendere minuti in un campionato importante e cercare di fare sempre meglio".

Intanto è ripresa ieri la preparazione in vista della delicata trasferta in casa de L’Aquila, quadra vogliosa di riscatto dopo la cinquina rimediata dalla Samb. Per Dario Bolzan e i suoi ragazzi allenamento al Firmum Village (anche domani) per prendere confidenza anche con il fondo sintetico dello stadio aquilano.

Roberto Cruciani