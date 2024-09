"Il problema grande è la vendita online"

Sono 50 anni che la gioielleria De Santis è in centro storico a Fermo: "Il problema del piccolo commercio sono i centri commerciali ma soprattutto l’online. Chiaro che se mancano i parcheggi uno non si presenta in centro, si va dove sta la pianura non le salite da fare a piedi. Il problema vero però per me è la vendita a distanza, le persone vanno nei negozi, si misurano la merce e poi la comprano con gli sconti sul computer. Non possiamo competere con questo, anche noi vendiamo online ma il negozio resta qui, al netto delle rapine, delle difficoltà, dei mesi di vuoto, dei tanti cantieri e delle problematiche più varie. Non ci arrendiamo, ci piace stare qui, la qualità della vita che i centri offrono è unica".