Il settimo palio per Torre di Palme: "Pronti a festeggiare come si deve"

Sono passati due mesi, ma Samuele Bruni, Priore della contrada Torre di Palme, è ancora emozionato nel ricordare il tardo pomeriggio del giorno di Ferragosto quando Stefano Saiu, con la giubba gialloverde in sella a Coram Lathe e una memorabile rimonta, tagliò il traguardo per primo conquistando il Palio dell’Assunta di Fermo. Dopo la fervente attesa, la festa in programma sabato dalle 20.45 presso la nuova palestra comunale di Marina Palmense.

"Siamo pronti a festeggiare come si deve, anche se in realtà non abbiamo mai smesso di farlo – ha confessato Bruni – lo scorso mese lo abbiamo fatto il giorno 7 perché tanti sono i palii che hanno trovato casa a Torre di Palme; lo abbiamo fatto ieri lavorando per realizzare al meglio una serata degna della meritata vittoria di tutti i contradaioli gialloverdi a cominciare da direttivo e gruppo corse".

La complessa organizzazione ha dovuto tenere conto dei tempi tecnici per il completamento dei locali che vedranno il taglio del nastro, ovvero il primo evento al loro interno, proprio in occasione della festa di contrada Torre di Palme: "Abbiamo aspettato, ma alla fine saremo nella location che ‘volevamo’ – ha continuato Priore della contrada Torre di Palme – oltre le cariche istituzionali e politiche con il sindaco Paolo Calcinaro e vicesindaco, assessore con delega alla Cavalcata nonché contradaiolo Mauro Torresi, saranno presenti i Priori delle altre contrade. Un ringraziamento particolare ai ragazzi e ragazze della contrada del Palio di Buti con cui siamo gemellati: la rossobianca San Rocco sarà con noi. Ospiti d’onore Stefano Saiu ovviamente e la scuderia Fabrizio Di Piazza con la possibilità di una bella sorpresa tra i membri del team; accanto a loro i fantini che, con le sei vittorie precedenti, hanno reso Torre di Palme la contrada più titolata del Palio dell’Assunta. Non mancherà la proiezione di video celebrativi e qualche simpatico ‘sfottò’ all’indirizzo delle altre nove contrade cittadine".

Il programma della serata, per la quale è gradito ‘dress code pazzesco’, prevede aperitivo, cena e cocktail bar a cura di ‘Buratti Catering’ con possibilità di menù ‘gluten free’. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alnumero 366/4061186 oppure al 338/7719084.

Gaia Capponi