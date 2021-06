Fermo, 9 giugno 2021 - Incidente in galleria stamattina e lunghe code in A14 oggi nelle Marche. E' stato chiuso oltre un'ora il tratto compreso tra Pedaso (Fermo) e Grottammare (Ascoli Piceno) in entrambe le direzioni. Lo schianto è avvenuto all'altezza del km 296,2 all'interno della galleria San Basso in corrispondenza di una deviazione del traffico sulla carreggiata opposta.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion e tre auto e una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della di Autostrade per l'Italia.

All'interno del tratto precedentemente chiuso il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda in direzione Pescara e 5 km in direzione Ancona. "Agli utenti diretti verso Pescara, - fa sapere la società - dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, si consiglia di percorrere la Ss 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare. Percorso inverso per chi è diretto verso Ancona".

Notizia in aggiornamento