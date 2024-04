Arriva Manu Chao . Concerto al Girfalco

Primi grandi nomi della musica per l’estate 2024 della città di Fermo, tra gli ospiti previsti un personaggio internazionale molto apprezzato, Manu Chao, che torna in Italia dopo tanto tempo. Il concerto è previsto per il 4 agosto, al Girfalco, una vetrina del tutto suggestiva secondo il sindaco Calcinaro che spiega: "Sarà sicuramente una giornata magica che si va a fondere con il clima delle osterie del Palio che saranno presenti in Piazza e per questo saranno previste navette anche per chi verrà da fuori. I posti sono a numero chiuso, saranno 3.000 e l’invito dunque è quello di prenotare subito". L’assessore alla cultura Micol Lanzidei parla di un artista di fama internazionale che ha scelto Fermo per uno dei suoi 3 concerti italiani: "Il concerto si inserisce nel ricco calendario di eventi che stiamo approntando per l’estate e invitiamo da venerdì ad acquistare il biglietto per questo spettacolo sui circuiti on line ed i punti vendita autorizzati". In una nota la produzione VignaPR e AND Production scrive: "A grande richiesta, Manu Chao annuncia il ritorno live in Italia con tre nuovi concerti, prodotti da VignaPR e AND Production, in programma la prossima estate: il primo è fissato per domenica 28 luglio (inizio ore 14:00) ai Laghi di Fusine in Friuli Venezia Giulia per il No Borders Music Festival, l’1 agosto al Circolo Magnolia a Segrate (MI) e il 4 agosto a Fermo ore 21.00 in Piazzale del Girfalco. È da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo. I biglietti per i tre nuovi appuntamenti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 26 aprile online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Tutte le informazioni su queste nuove date sono disponibili sul sito www.vignapr.it