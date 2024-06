Ipsia: una grande sfilata con i ragazzi

La scuola che entra nella realtà, che accompagna gli studenti nel mondo degli adulti, nel cuore del lavoro e delle possibilità. È il senso della sfilata di fine anno dell’Ipsia Ricci, lo ha detto la dirigente Anna Maria Bernardini sul palco in piazza del Popolo, in apertura di un evento che davvero fa sentire Fermo come Roma, Piazza di Spagna. I ragazzi hanno progettato, disegnato, realizzato e infine sfilato con le loro creazioni.

Filo conduttore dell’edizione di quest’anno, il mondo del cinema, con i ragazzi dell’Ipsia hanno lavorato anche gli studenti del liceo artistico Preziotti Licini, per rendere omaggio ai miti del grande schermo, per trovare ispirazione per la moda che verrà. Entusiasta si è detto il sindaco Paolo Calcinaro: "Per noi è l’apertura della stagione estiva, una sfilata che davvero è un evento di qualità e i complimenti vanno ai ragazzi che sfilano anche le loro creazioni, non è facile salire su un palco così importante – ha concluso il sindaco, nel cuore della nostra piazza".

In platea c’era il capo di gabinetto della Prefettura Monica Vaccaro, il presidente della Provincia Michele Ortenzi, l’assessore comunale alla cultura Micol Lanzidei, l’Ufficio scolastico regionale.

Una sfilata che è stata in realtà molto di più: c’era infatti un enigma da risolvere, un delitto da analizzare, insieme con il pubblico, con momenti seri e commoventi come quello dedicato a tutte le donne vittime di violenza. E poi, il comico Michele Gallucci per momenti divertenti e spensierati, mentre la musica era affidata a Samuele Di Nicolò. Emozionante il momento dedicato a un grande attore di Hollywood, uno che ironicamente ha sempre cercato di camuffare la sua avvenenza regalando performance indimenticabili, al netto della sua vita personale costellata di luci e ombre. L’omaggio a Jhonny Depp, curato dal liceo artistico, con i costumi e la body arta raccontare una carriera straordinaria. Un viaggio nella creatività dei giovani, un sogno di moda, di luci, di colori che si fa ogni anno più preciso e importante, per una scuola che vuole scommettere sul futuro dei giovani, protagonisti anche della moda di domani.

Angelica Malvatani