La Yuasa Battery sulle ali dell’entusiasmo

I quasi 2.500 spettatori del PalaSavelli di ieri, con oltre 1.600 paganti da aggiungere alla vastissima platea di abbonati, sono ancora negli occhi e nelle orecchie di tutti i presenti. Suoni e batticuori dell’ennesima gara vietata a chi ha coronarie deboli perché la Yuasa Battery che supera l’Allianz Milano è uno spot assoluto non solo per una squadra che vuole fortissimamente mantenere la Superlega ma anche splendido biglietto da visita per un territorio intero.

Da applausi la prestazione dei ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi con un Dusan Petkovic trascinatore e quasi erorico, avendo archiviato in pochi minuti una distorsione alla caviglia nel primo set. Denti stretti si torna in campo e si mettono a terra 29 punti pesantissimi per portare i suoi al successo finale. Insomma cuore e anima di una squadra che non molla mai, neanche di fronte agli infortuni. Quello di Dusan si aggiungeva a quello del regista Zhukouski, ieri tornato a disposizione in panchina, e sostituito in maniera impeccabile (come a Trento nell’ultimo match) da uno che Grotta ce l’ha nel sangue come Manuele Marchiani, lucido anche nelle fasi caldissime e bravo a tenere "calde" tutte le sue bocche da fuoco.

Insomma contro la squadra serviva una prestazione quasi perfetta che è arrivata e ora si guarda avanti perché domenica c’è Perugia, capolista e Campione d’Italia in carica. Prevendita già partita da giorni sul circuito Vivaticket e nei punti vendita online e le richieste arrivate alla società di Grottazzolina sono già tantissime. Si viaggia a ritmo spedito e da oggi botteghini Yuasa aperti. Al PalaGrotta oggi, domani e giovedì possibilità di fare i biglietti dalle ore 18 alle 20. Da venerdì botteghino aperto al PalaSavelli: venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 mentre domenica orario continuato dalle ore 10 del mattino fino ad inizio gara.

Squadra che torna ad allenarsi già da oggi e il mantra è sempre quello che coach Massimiliano Ortenzi ha definito con i i suoi ragazzi fin da inizio anno e che li sta accompagnando fedelmente: "Non retrocede chi gioca peggio, ma chi molla prima". E il secondo set di domenica, perso 33-31 dopo aver avuto almeno quattro buone occasioni per chiuderlo a proprio favore, è la fotografia perfetta di questa squadra che non solo non si è abbattuta ma ha conquistato alla grande il terzo e si è andata a prendere il successo finale in quinto set intensissimo per il settimo match consecutivo nel quale Fedrizzi e compagni portano a casa punti. Chapeau.

Roberto Cruciani