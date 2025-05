L’agronomo Felix Hartman fa visita ai bambini

L’agronomo Felix Hartmann e la sua Biomobile hanno fatto tappa alla scuola secondaria di primo grado ‘Marconi’ regalando ad alunni e insegnanti una mattinata nel segno dell’agricoltura biologica, dell’ambiente, della sostenibilità e dell’apprendimento sul campo. Gli alunni delle classi seconde hanno incontrato Hartmann e la sua Biomobile, protagonista indiscussa dell’iniziativa ‘Aula Verde’, nell’ambito del progetto ‘Più biologico regionale in Europa’, realizzata da Bioland Südtirol Alto Adige e cofinanziato dall’UE, per parlare di agricoltura biologica, qualità dei prodotti locali e scelte consapevoli per la salute e il pianeta. La Biomobile, trasformata in aula a cielo aperto, ha ospitato un vivace confronto con Hartmann che ha affrontato temi cruciali come la qualità dei prodotti regionali, l’importanza di filiere sostenibili e l’impatto positivo di scelte consapevoli per ambiente e salute. A seguire un laboratorio pratico di semina dove i ragazzi hanno potuto ‘sporcarsi le mani’ con la natura. Un’esperienza entusiasmante oltre che educativa. "‘Aula Verde’ è un seme per un futuro più sostenibile".