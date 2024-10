Legname gratuito: l’offerta del Comune

Revocata l’ordinanza sindacale, si può tornare a passeggiare in pineta, rimasta off limits dopo essere finita sott’acqua durante le precipitazioni del 18 settembre che avevano arrecato danni consistenti al patrimonio arboreo. Nelle ultime settimane sono stati eseguiti lavori di taglio e rimozione degli alberi e dei rami pericolanti, eradicati e tagliati i fusti di alcune piante cadute a terra. E poiché è stata raccolta una buona quantità di legname, il Comune ha emesso un avviso pubblico per chi volesse acquisirlo, a titolo gratuito. In questo modo, potranno beneficiare del legname i cittadini e associazioni no profit e per l’ente sarà un risparmio sui costi del conferimento in discarica. Da domani fino a esaurimento dei tronchi (non oltre il 30 ottobre) gli interessati potranno rimuovere il legname. La procedura per l’assegnazione è molto snella: basta presentare un modulo di domanda, scaricabile dall’albo pretorio online (www.elpinet.it) e una copia protocollata va esibita quando si andranno a prelevare i materiali in pineta.