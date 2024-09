Allagamenti a Porto Sant’Elpidio (Fermo): chiusa una scuola

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 18 settembre 2024 – Un risveglio sotto l’acqua per Porto Sant’Elpidio tanti sono stati i punti della città finiti sott’acqua per le copiose precipitazioni di queste ore.

La situazione più critica, fin dalla prima mattinata, è stata in zona Montagnola dove, dai terreni della piccola collina, è venuta giù una quantità impressionante di acqua mista a fango che si è incanalata lungo la strada creando un vero e proprio fiume. Una situazione che si è estesa anche al vicino distretto sanitario dove il parcheggio è letteralmente scomparso, completamente invaso dall’acqua che ha circondato l’intero immobile dando un bel da fare ai vigili del fuoco.

A un certo punto della mattinata, inoltre c’era un unico sottopassaggio praticabile, quello di via Panama, mentre tutti gli altri erano chiusi perché allagati, e monitorati dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile Al momento l'unico sottopassaggio praticabile da est ad ovest della ferrovia è quello di via Panama. Gli altri sono chiusi, monitorati dalla Polizia locale e dalla Protezione Civile. I sottopassi di via Fratte, di Piazza Garibaldi, Via Marina e Via Pavia sono stati liberati e resi nuovamente transitabili in tarda mattinata, mentre ancora si lavorava sul sottopasso di via Pesaro e sul sottopassaggio di via Canada per liberarlo dall’acqua e per recuperare un’auto è rimasta bloccata, la cui conducente, fortunatamente, è riuscita a mettersi in salvo. Il sindaco Massimiliano Ciarpella ha costantemente aggiornato i cittadini dalla sua pagina social sulla situazione, informando di aver firmato un’ordinanza per chiudere la scuola infanzia Peter Pan, e avvertendo che a causa dei problemi di viabilità, il servizio di trasporto scolastico ha subito inevitabili ritardi.

Sulla scorta di numerose segnalazioni di strade allagate sia in zona Marina Picena (anche la pineta è finita sott’acqua e la strada adiacente) sia alla Faleriense, oltre a smottamenti ed alberi caduti, l’invito rivolto dal sindaco ai cittadini nei momenti di pioggia torrenziale, era di evitare di mettersi alla guida se non strettamente necessario.