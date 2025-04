Bloccati da una bufera di neve sul Corno alle Scale. “Ragazzi male equipaggiati”

Modena, 1 aprile 2025 - Intervento Soccorso alpino dell'Emilia-Romagna nel comprensorio del Corno alle Scale sull'Appennino emiliano tra le province di Bologna e Modena, nel territorio del Comune di Fanano, al bivacco Musiani (vicino al Lago Scaffaiolo) dove quattro ragazzi "male equipaggiati sono bloccati dalla bufera di neve".

In quota c'è vento forte (circa 150 chilometri orari) e scarsa visibilità e le condizioni meteo sono in netto peggioramento.

Una squadra, di cinque tecnici e un infermiere, li ha raggiunti grazie agli sci da sci-alpinismo. Per ora pare non vi siano problemi sanitari, dice il Soccorso alpino.

Ecco la mappa che mostra dove si trova il bivacco Musiani, dove si sono trovati in difficoltà i 4 ragazzi sorpresi da una bufera di neve

Salvataggi in quota

Non è la prima volta che, quest’anno, il Soccorso alpino è stato chiamato per intervenire a salvare escursionisti che si sono avventurati in quota senza l’abbigliamento adatto.

In gennaio due bolognesi erano rimasti intrappolati tra la nebbia e il manto nevoso ghiacciato, nel comprensorio del Cimone, nel Modenese, ed erano sprovvisti di ramponi. Altri, sempre in gennaio, sono stati soccorsi sul monte Casarola, in difficoltà sul ghiaccio ancora una volta senza ramponi.

Lo scorso febbraio, una valanga caduta sul monte Cusna, nel Reggiano, aveva travolto alcuni escursionisti. Il fatto aveva scatenato le ire di Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso, che aveva ricordato l’importanza di consultare in modo attento le previsioni del tempo, prima di avventurarsi in montagna, dato che al giorno d’oggi sono accuratissime.

Le previsioni meteo giorno per giorno