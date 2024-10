Mattei: "La Yuasa Battery è stata tanta roba"

Non solo il primo punto della storia in Superlega della Yuasa, la gara di domenica al pala Savelli ha raccontato un’altra bella storia. Quella del primo atleta della Yuasa Battery Grottazzolina, Mvp di giornata votato dalla stampa presente, a meritare un posto nel sestetto ideale di giornata della Superlega. Parliamo di Andrea Mattei, il centralone protagonista della cavalcata dello scorso anno, che ritrovava la Supelega dopo qualche stagione e capace di piazzare subito 14 punti con un eloquente 92% in attacco (è stato 100% per i primi quattro parziali). Proprio lui a fine gara ha fatto il punto dopo una gara di rara intensità: "Abbiamo preso degli ace che potevamo non prendere e magari delle rigiocate sul muro in cui potevamo fare meglio – ha sottolineato Mattei - siamo stati li punto punto ma sono orgoglioso della squadra per come ha giocato. Non me l’aspettavo, come tutti, come penso anche tutta la squadra. Avevamo grande voglia e determinazione ma pensare di giocare a questo livello contro i vice campioni d’Italia è un grande orgoglio per tutti noi. In alcuni momenti un pò di esperienza è mancata. Loro hanno accelerato in alcune fasi e non siamo riusci a stargli dietro. E questo ha fatto si che loro si son portati a casa due punti. Per quello che la gente si aspettava fossimo, prendere un punto da neopromossa, alla prima giornata, è tanta roba, francamente non mi è mai successo".

A fargli eco anche le parole lucide di coach Massimiliano Ortenzi che ha vissuto una giornata unica per lui che guida questa squadra da 16 anni a questa parte, in pratica dalla nascita. "Dobbiamo sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, prendendo tutto quello che riusciamo. Peccato per il terzo set abbiamo avuto un paio di occasioni di break point gestite non bene con errori in ricostruzione e con due attacchi brutti. Magari vincendo il terzo potevamo sperare in qualcosa di meglio. Nel quarto siamo invece rimasti sempre li, anche nei momenti difficili, e l’abbiamo portata al quinto dove loro hanno alzato asticella e fatto 2-3 buone battute che hanno fatto la differenza. Essere rimasti li attaccati a loro è indubbiamente un bel segnale. La sensazione generale? Siamo imperfetti lo sappiamo ma dobbiamo essere combattivi su tutti i palloni e tutti i punti di questo campionato. Arrivare o non arrivare all’obiettivo che vogliamo e cerchiamo, passa tutto da li". La prima è andata, ora si è già in pista per preparare la trasferta di Modena.