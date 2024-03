Montegranaro celebra i 130 anni dalla nomina cardinalizia di Domenico Svampa, convegno e ospite d'onore il cardinale Zuppi

In occasione dei 130 anni dalla nomina cardinalizia di Domenico Svampa si rafforza il legame che unisce Montegranaro, che gli ha dato i natali nel 1851, e Bologna, città della quale viene proclamato arcivescovo a 43 anni e dove morirà nel 1907. Per questa ricorrenza, l’Unità Pastorale cittadina organizza un interessante convegno (il 19 maggio) al Teatro la Perla, dove sarà ospite il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e impegnato, su mandato di Papa Francesco, sui numerosi fronti di guerra, per mettere in atto ogni azione utile a favorire i negoziati e fermare i devastanti conflitti in corso. "Sarà un momento molto importante per la comunità" ha affermato il sindaco Endrio Ubaldi (il Comune ha concesso il patrocinio), ricordando le diverse occasioni in cui Montegranaro e Bologna si sono trovate vicine sotto l’egida del cardinale Svampa. "Nel 1957, in occasione del 50° anniversario della morte di Svampa, venne a Montegranaro l’arcivescovo di Bologna e c’è una lapide sulla chiesa di San Francesco che lo ricorda. Per il centenario della morte del nostro cardinale Svampa, nel 2007, sono state organizzate manifestazioni sia a Montegranaro che a Bologna e promuovemmo una raccolta di firme con quel Comune e l’associazione dei marchigiani a Bologna, per intitolare una via a Svampa, cosa che è accaduta nel 2009".

Marisa Colibazzi