Nasce a Lido il primo Art Hotel: "Prenotazioni quadruplicate"

Una vacanza colorata, studiata per essere un’esperienza che non si dimentica, un percorso che costruisce economia e che rilancia un angolo di Fermo appoggiato proprio sul mare. È la nuova vita dell’hotel Lido Rooms, riaperto a gennaio 2024 ma da domenica scorsa con una identità tutta nuova e piena di creatività. La struttura, di proprietà della famiglia Savelli, è gestita da Silvia Isidori, Paolo Gentile e Valentina Totò, insieme hanno immaginato una nuova veste alle camere e agli appartamenti ma anche una storia da raccontare: "Vogliamo che questo spazio sia un contenitore a disposizione degli artisti locali e una vetrina per le tipicità locali. Abbiamo già aperto la struttura a diversi artisti e domenica è stata ufficialmente inaugurata la nuova veste firmata da Martina Palmoni, con le sue installazioni coloratissime anche sulla facciata". Si intitola ‘Lasciateci cantare’ la mostra di Martina, un’opera pop e ironica che parla di identità, leggerezza e orgoglio italiano, attraverso un gruppo di ‘poodle’ antropomorfi protagonisti di scene surreali e tipicamente nostrane. C’è l’Italia bella da raccontare a chi arriva, la pizza e la 500, la vespa e il sole: "Il titolo, ispirato alla celebre canzone di Toto Cutugno, diventa un invito ad esprimerci con autenticità, voce e cuore", ha raccontato l’artista anche alle autorità intervenute domenica, a partire dal sindaco Paolo Calcinaro con l’assessore al turismo Annalisa Cerretani. Il primo cittadino di Fermo ha commentato: "Voglio fare i complimenti a Nazzareno Savelli, all’intera famiglia e allo staff, che da imprenditore locale di valore ha fatto rivivere l’hotel, ristrutturandolo, rendendolo moderno e accogliente ed ora valorizzandolo anche con momenti d’arte". Quello del Lido Rooms è un progetto culturale, coniuga arte contemporanea e ospitalità in un format unico nel panorama turistico marchigiano, come spiega ancora Silvia Isidori, titolare di manere.it, agenzia di affitti brevi.

"Abbiamo molti turisti che arrivano dall’Europa, Olanda, Belgio e Germania per lo più. Fortissima la presenza dalla vicina Umbria, piace la posizione fronte male e soprattutto la possibilità di parcheggiare". Lo staff ha costruito una serie di collaborazioni per offrire servizi ai clienti, la colazione col bar vicino, la spiaggia di fronte, il noleggio bici: "Abbiamo 9 appartamenti, autonomi e tutti con vista mare e terrazzo arredato e 13 camere con trattamento alberghiero. Quello che ci interessa è avere una nuova identità forte, veicolare messaggi, valorizzare i territori e proporre esperienze. Il comune ci ha concesso il patrocinio per le esposizioni, organizzeremo corsi e laboratori. Intanto abbiamo quadruplicato le prenotazioni rispetto all’anno scorso".

Angelica Malvatani