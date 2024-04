Nasce il premio Bruno Rosettani

Che il fil rouge dell’imminente estate elpidiense sarà la musica si sapeva e adesso, agli appuntamenti già programmati dall’amministrazione comunale e calibrati soprattutto per un pubblico giovane, se ne aggiunge un altro che sarà sì, all’insegna della musica, ma anche della storia cittadina e della valorizzazione e riscoperta di un artista che ha avuto i suoi natali proprio a Porto Sant’Elpidio e che ha lasciato un segno importante nel mondo della musica italiana: Bruno Rosettani al quale è stato intitolato un Premio che sarà assegnato nella serata del 28 luglio, durante la festa parrocchiale. Né è questa l’unica novità riguardante Rosettani perché di lui si parlerà anche nel consiglio comunale del 29 aprile, quando l’assise dovrà decidere i luoghi della città da dedicare all’elpidiense di origine, Rosettani, e al portiere di serie A, elpidiense d’adozione, Giuseppe (Bepi) Moro, facendo seguito a una richiesta, corredata da una raccolta di firme, avanzata da Tury Deodato. Tornando al Premio Bruno Rosettani, questo è stato ideato dall’Associazione Quartiere Corva, dove il cantante e produttore cinematografico è nato 100 anni fa, e per la direzione artistica della serata evento, la scelta è caduta sull’artista Michele Pecora che condividerà questo impegno con il giovane Davide De Luca, promettente chitarrista del panorama musicale italiano, anche lui residente a Porto Sant’Elpidio. Rosettani è stato una figura di spicco della musica anni ’50 e ‘60, grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo, a Canzonissima e altri concorsi canori nazionali.

E’ stato anche produttore e con la sua casa discografica ha scoperto diversi talenti, tra i quali Dori Ghezzi. Per l’appuntamento alla Corva, è prevista l’esibizione di alcuni cantanti che saranno premiati dagli organizzatori: i Jalisse, Mario Reyes e la Gipsy Family, oltre allo stesso Pecora in veste di cantautore. Presenza in doppia veste anche per Davide Di Luca che, con la sua chitarra, accompagnerà tutti gli ospiti dell’appuntamento. E giusto ieri, è stata annunciata anche la presenza della band tutta Made in Marche, XGiove, vincitori del Cantagiro 2022, finalisti per due anni di fila a Una voce per San Marino e dal 19 aprile su tutte le piattaforme streaming con l’ultimo lavoro ‘Più di te’. La dinamica associazione di quartiere, infine, annuncia che non si fermerà qui, che a questi nomi se ne aggiungeranno ancora altri.

Marisa Colibazzi